تعديلات بسيطة على أسلوب الحياة قد تمنع الاصابة بالجلطة الدماغية

فلسطين اليوم-وكالات

قال طبيب أمريكي إن إدخال تغييرات بسيطة على أسلوب الحياة يمكن أن يخفض بشكل كبير خطر الاصابة بالجلطة الدماغية.

وأشار رئيس قسم الجلطة الدماغية والرعاية المركزة لمرضى الاعصاب في مستشفى بريسبايتاريان وايل في نيويورك الدكتور ماثيو فنك إلى أن 'الجلطة الدماغية هي ثالث سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة ولإعاقة البالغين وبالإمكان تجنّب أكثر من نصف الجلطات الدماغية'.

وقال فنك إنه بالامكان تجنّب الاصابة بالجلطة الدماغية عبر أشياء بسيطة مثل الامتناع عن التدخين، مشيراً إلى ان المدخنين أكثر عرضة للاصابة بالمرض بمرتين أكثر من غيرهم، محذراً من هذه العادة لأنها تتلف الأوعية الدموية وتزيد ارتفاع ضغط الدم وتسرّع انسداد الشرايين.

ومن الاقتراحات التي أوردها فنك لخفض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية الامتناع عن إضافة الملح إلى الطعام ووضع مواد لإعطائها نكهة لأن ذلك يخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم إلى المستوى الصحي المطلوب وهو120/80 أو أقل، كما نصح بتناول مأكولات صحية ومفيدة للقلب توازن بين الكوليسترول 'الجيد' و 'الرديء' من أجل التوصل إلى المعدل المطلوب.

وقال إن التمارين الرياضية وكثرة النشاط والحركة تساعد على التخلص من الوزن الزائد الذي يضغط على الدورة الدموية في الجسم ما يقلل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.