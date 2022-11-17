الرئيس الأوكراني: سيتم تمديد اتفاقية الحبوب 120 يومًا

أعلن الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، أنّه سيتم تمديد اتفاقية الحبوب 120 يومًا، مشيرًا إلى "أننا اتخذنا مع أمين عام الأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ قرارًا رئيسيًا في الكفاح العالمي ضد أزمة الغذاء".

وكان وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عن تمديد اتفاق تصدير الحبوب 120 يومًا.

وفي هذا السياق، أفاد مسؤول تركي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأنّ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية تم تمديده "وفقًا للأحكام الحالية".