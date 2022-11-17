القيادي عدنان يعزي المحرر سلامة باستشهاد شقيقه في جنين

قدَّم القيادي المحرر خضر عدنان أمس الأربعاء واجب العزاء والمواساة من عائلة سلامة الكرام، ومن المناضل المحرر إيهاب باستشهاد شقيقه القائد في سرايا القدس – كتيبة جنين، فاروق سلامة، على أيدي القوات الصهيونية الخاصة في 3 نوفمبر الجاري بمخيم جنين.

وفي كلمة له توَّجه القيادي عدنان بالتحية لعائلة القائد الشهيد فاروق سلامة التي قدمت التضحيات على طريق القدس، فنجلها ارتقى شهيداً ليلة عرسه، والمناضل إيهاب أعيد اعتقاله لحظة استشهاد شقيقه، مشيدًا بأبطال جنين وكتيبتها الذين يرسمون طريق النصر بدمائهم الزكية ويسطرون معاركهم البطولية مع الاحتلال الغاشم.

وبارك القيادي عدنان بطولة الاستشهادي المجاهد محمد صوف منفذ عملية سلفيت، التي جاءت انتقامًا لدماء الشهداء التي سالت في نابلس وجنين وكل محافظات الوطن ولم تذهب هدرًا، داعياً إلى توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة عنجهية الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، واستمرار درب المقاومة حتى التحرير الكامل لأرضنا.

يذكر أن المحرر إيهاب سلامة اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 6 سبتمبر العام الماضي بتهمة إيواء الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن مدة عام، كما أعيد اعتقاله بتاريخ 3 نوفمبر الجاري عقب عملية اغتيال شقيقه فاروق وتم الإفراج عنه.