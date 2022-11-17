أطعمة لا تناسب لاعبي مباريات كأس العالم

أطعمة يجب على لاعبي مباريات كأس العالم تجنبها، لابد أن تتوقف عن تناولها أيها اللاعب بمدة لا تقل عن 3 أسابيع، من أجل المحافظة على رشاقتك خلال اللعب ولكي تتمتع بقوام رشيق خلال مباريات كأس العالم المنتظر.

الخبز الأبيض

من الأطعمة التي يجب تجنبها على لاعبي مباريات كأس العالم، يعتبر الخبز الأبيض من الحبوب التي تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والنفخة وآلام في المعدة والغازات، وتسبب أيضاً البواسير لأنها تحتوي على نسبة عالية من الغلوتين.

ومن أضرار الخبز الأبيض أنه يزيد نسبة الدهون في البطن مما تسمى الدهون الحشوية، ويرفع مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى زيادة الجوع خلال اليوم وزيادة في الوزن، ويحفز الخبز الأبيض الإصابة بالاكتئاب، وتسوس في الأسنان، يرفع الخبز الأبيض دهون الكبد بشكل كبير، لذلك يجب على لاعبي مباريات كأس العالم 2022 الابتعاد عن الخبز الأبيض قبل بـ 3 أشهر على الأقل.

الحلويات

الحلويات من الأطعمة التي يجب على لاعبي مباريات كأس العالم تجنبها، لأنها تسبب زيادة في الوزن فهي مصدر عالي من السكر ويتسبب أيضاً بالإحساس الدائم بالجوع.

ومن أضرار الحلويات زيادة مستوى ضغط الدم وأمراض القلب، تتسبب أضرار في الوجه خصوصاً ظهور حب الشباب، وزيادة في المناعة ويصبح اللاعب أكثر عرضة بالفيروسات والعدوى، وتسوس الأسنان، امتصاص بعض الأملاح والفيتامينات في الجسم، وزيادة في السعرات الحرارية في الجسم.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية يجب على لاعبي مباريات كأس العالم تجنبها لأنه لها أضرار كبيرة فهي تتسبب في تراكم الدهون، وتبطئ تقوية العضلات وتخفف من لياقة اللاعب، وبالإضافة إلى أنها تتسبب في ضعف الجهاز المناعي، وتزيد من الأمراض مثل الانفلونزا والفيروسات المنتشرة في الجو.

المعكرونة

تعتبر المعكرونة من الأطعمة المضرة على صحة لاعبي كأس العالم، وذلك لأنها غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، وهي تحفز الإصابة بمرض السكري وزيادة في الوزن، ومتلازمة الأيض أيضاً، ومن أضرار المعكرونة أيضاً أنها تحفز رد فعل جهاز المناعة وتضر الأمعاء، وربما تضر القلب، وتزيد مستويات السكر في الدم.

الوجبات السريعة

يجب على لاعبي مباريات كأس العالم أن يبتعدوا عن الوجبات السريعة ويستبدلونها بالأطعمة المفيدة الغنية بالبروتين مثل الدجاج، الأسماك، الخضار والفواكه، لأنها تسبب السمنة وتراكم الدهون في منطقة البطن، وتجعل من الصعب التخلص من السعرات الحرارية، وأيضاً من أضرار الوجبات السريعة تلف بالكبد وأمراض في القلب والشرايين وقد يصاحبه جلطات وسكتات دماغية.

اللبن المنكه

يجب على لاعبي مباريات كأس العالم أن يبتعدوا عن اللبن المنكه ويستبدلوه باللبن الطبيعي، ومن أضراره أنه يسبب بالبدانة، وارتفاع في نسبة السكر بالدم، وبالإضافة إلى تسوس الأسنان.

الجرانولا

يجب على لاعبي مباريات كأس العالم تجنب الجرانولا لأنه يحتوي على كمية عالية من السكريات، ويتسبب ايضاً من زيادة في الوزن والكثير من المشاكل الصحية الأخرى، وقد استخدام الزيوت المهدرجة والدهون المتحولة في تصنيع الجرانولا، لذا فإن تناولها قد يرفع في مستويات الكوليسترول السيء.