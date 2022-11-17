الإعلام العبري: نتنياهو قد يشكل حكومته بدون سموتريتش

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 17/11/2022، أن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو حدد الليلة الماضية في محادثات مغلقة يوم الأربعاء المقبل موعدًا نهائيًا لتشكيل الحكومة وأثار أيضًا إمكانية أداء اليمين في حكومة بأغلبية 57 عضوًا في الكنيست بدون حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش.

ووقفاً لموقع والا العبري فإن نتنياهو مهتم بإحراز تقدم في المحادثات مع الشركاء الآخرين وفي توزيع الوزارات في الليكود والتحضير لتقديم الحكومة يوم الأربعاء، ويقدر مقربون من نتنياهو أنه على أي حال لن يصوت سموتريتش ضد تشكيل حكومة يمينية.

لكن حزب الليكود ينفي هذه المعلومات، ويقول "إنها غير صحيحة، نعتزم تشكيل حكومة يمينية بأسرع وقت ممكن مع رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وجميع شركائنا".

وعلى خلفية الأزمة في المحادثات مع سموتريتش، أفاد الليكود أمس بإحراز تقدم كبير في المحادثات مع زعيم حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غبير، والاتفاق على سلسلة قضايا من بينها شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.

ومع ذلك، أوضح بن غفير لنتنياهو أنه لا ينوي دخول الحكومة بدون سموتريتش، الأمر الذي قد يعطل خطط نتنياهو مرة أخرى.