السودان.. أكثر من 48 قتيلا بـ "اشتباكات قبلية" في "دارفور"

أسفرت اشتباكات قبلية في إقليم دارفور غربي السودان، عن مقتل 48 شخصًا على الأقل، الأسبوع الماضي، في أحدث جولة من أعمال "العنف الطائفية".

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد اندلعت الاشتباكات بين قبيلة المسيرية ورجال قبائل الرزيقات بالقرب من قرية جوغوما بوسط دارفور الأربعاء الماضي، عقب عملية سطو مسلح.

وبيّن المسؤول الأممي، أن نحو 24 من الضحايا قتلوا السبت، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار على أشخاص كانوا يحاولون التوسط في الصراع.

وذكر أن الآلاف فروا إلى قرية توكتوكا المجاورة، ومعظمهم من النساء والأطفال.

والأحد، فرضت السلطات في وسط دارفور حالة الطوارئ لمدة شهر وحظر تجول خلال الليل. وأجلي عمال الإغاثة من المنطقة وعلقت عمليات الإغاثة.

وأفاد آدم رجال، المتحدث باسم منظمة محلية تساعد في إدارة مخيمات اللاجئين في دارفور، بأن عدد القتلى جراء اشتباكات الأسبوع الماضي قد يكون أعلى على الأرجح.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قتل أكثر من 100 شخص وجرح العشرات في اشتباكات قبلية بولاية غرب دارفور، غربي السودان، بين قبائل القمر غير العربية والرزيقات العربية بسبب نزاع على الأراضي، وحرقت خلالها 14 قرية بالكامل بولاية غرب دارفور.

وتكررت الاشتباكات القبلية في ولاية غرب دارفور، إذ قتل أكثر من 200 شخص أيضًا في أبريل/ نيسان الماضي، في مواجهات بين قبائل عربية وقبيلة المساليت الأفريقية.

وفي عام 2003، اندلع نزاع في دارفور حمل خلاله أعضاء من "الأقليات الإثنية" السلاح ضد نظام الخرطوم، مما أدى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقا للأمم المتحدة.