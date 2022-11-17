الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي

سيطر الحزب الجمهوري، اليوم الأربعاء، على مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، وحصل بفارق ضئيل على قاعدة تشريعية لمعارضة أجندة الرئيس جو بايدن للسنتين الأخيرتين من ولايته، وترك السلطة في الكونغرس منقسمة.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب مع الانتهاء من نتائج انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وتوقعت الشبكة يوم الأربعاء أن يفوز الجمهوريون بأغلبية في مجلس النواب، على الأقل 218 مقعدا، ولكن بهوامش ضيقة. واحتفظ الديمقراطيون بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ بعد انتخابات التجديد النصفي.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تولى منصبه مع سيطرة الديمقراطيين على كلا المجلسين، إلا أن مجلس النواب الجمهوري قد يعقد جدول الأعمال التشريعي للإدارة للنصف الثاني من ولايته.

ومع ذلك، قال التقرير إنه لا يزال يتعين على مجلس الشيوخ الديمقراطي تأكيد تعيينات بايدن القضائية والإدارية على الرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب.