طقس فلسطين اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022.. منخفض جوي وهطولات مطرية

توقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ اليوم الخميس، انخفاض على درجات الحرارة، التي تبقى حول المعدل السنوي أو أقب بقليل.

وحسب موقع طقس فلسطين، تبقى الفرصة قائمة لبعض الزخات المطرية المحلية في بعض المناطق خلال ساعات النهار. ليلاً يسود جو بارد نسبي الى بارد، فيما تكون الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

والجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الحرارة حول المعدل السنوي بشكل كامل. ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل. بينما تصبح الأجواء باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

والسبت يطرأ ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة يبحث يسود جو مستقر ولطيف ومعتدل نسبياً في ساعات النهار والظهيرة تحديداً مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، فيما تسود أجواء بادرة مع ساعات الليل.