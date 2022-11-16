سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022- سعر الذهب اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:27 م
16 نوفمبر 2022
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سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022- محور بحث كثير من حول العالم، لذا نقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، [بيان بأجدد تفاصيل وأخبار التغيرات في الأسعار عن اليوم وطوال عام 2022 نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للسوق المحلي اللبناني لبيع وشراء معدن الذهب جرامات، كيلو، أوقية، في الأماكن المصنعة، لكل من يهتم بتداول الفوركس لكي سيدتي ولكل المهتمين ببيع وشراء معدن الدهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج من الرجال والنساء نعرض لجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) ونقدم لكم سعر الذهب في لبنان “LBP” بعملة الليرة حسب الاقتصاد اللبناني لهذا اليوم وطوال الشهر لنوافيكم بكل ما هو جديد ومُجدي لتحقيق اكبر عائد من الربح.

نحن في موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نقدم جديد تغيرات الأسعار في الاقتصاد لدولة لبنان ونسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية والحصرية لتلبية احتياجات والإجابة على جميع تساؤلاتكم اليومية حول اسعار الذهب والعوامل التي تؤثر عليه زوارنا الكرام نوضح لكم  مع هذا الجدول التفصيلي  أسعار الذهب اليوم وللأيام القليلة السابقة من الأسبوع حسب الأعيرة المتاح أو الأوقية أو الكيلو كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وحدة الذهب   ليرة لبنانية     دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24      86,571 ليرة $57.07

سعر الذهب عيار 22 79,358 ليرة $52.32

اسعار الذهب عيار 21      75,752 ليرة $49.94

اسعار الذهب عيار 18      64,930 ليرة $42.81

سعر الذهب عيار 14 50,500 ليرة $33.29

سعر الذهب عيار 12 43,286 ليرة $28.54

اسعار أوقية الذهب   2,692,371 ليرة     $1,775

اسعار جنيه الذهب   606,014 ليرة       $399.53

اسعار كيلو الذهب    86,571,403 ليرة   $57,074

 

تعرف آيضاًعلى بيان تفصيلي عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة ليرة لبناني.

 

سعر الذهب في لبنان آخر 10 أيام

 

التاريخ عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

15 نوفمبر    86,947     76,080     65,211     50,719     43,474

14 نوفمبر    86,875     76,017     65,157     50,677     43,437

13 نوفمبر    85,493     74,808     64,121     49,871     42,747

12 نوفمبر    85,493     74,808     64,121     49,871     42,747

11 نوفمبر    86,605     75,782     64,955     50,520     43,303

10 نوفمبر    86,047     75,293     64,536     50,194     43,024

9 نوفمبر     83,741     73,276     62,807     48,849     41,871

8 نوفمبر     83,907     73,420     62,931     48,946     41,954

7 نوفمبر     82,041     71,788     61,532     47,858     41,021

6 نوفمبر     80,328     70,288     60,247     46,858     40,164

الذهب هو من أهم الاستثمارات المربحة التي يمكن للشخص أن يستثمر فيها أمواله فانخفاض أسعاره مكسب للمشتري وارتفاعها يعود عليه بالربح المثمر في حال تم البيع .يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين، العامل الأول:

هو سعر برميل النفط والعامل الثاني :هو سعر الدولار، فكلما أرتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.

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