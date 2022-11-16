ليلاً: اقتحامات واعتقالات واعتداءات في مناطق عدة من الضفة والقدس

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الأربعاء 16/11/2022، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، فيما اعتقلت مواطنة من مخيم بلاطة على حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم، فتى وشاب في القدس المحتلة.

وفي نابلس، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة بآليات "إسرائيلية".

فيما قالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم، اعتقلت الشابة سديل هيثم بكر أبو حمدان (28 عاما) من مخيم بلاطة أثناء مرورها باتجاه أراضي الـ48.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فتى واعتقلت شابا في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت على الفتى محمد القواسمي (15 عاما) بالضرب على رأسه، واحتجزته في المركبة التي كان يستقلها، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 500 شيقل.

وذكرت المصادر أن الفتى القواسمي خضع لعملية جراحية قبل أسبوع، وما يزال يخضع لعلاج في منطقة الرأس والأذن.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الشاب محمد عبيدية بعد مداهمة منزله وتكسير محتوياته في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.



