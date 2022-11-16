العراق: ارتفاع في إصابات فيروس كورونا يدخلها في موجة سادسة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، دخول البلاد بموجة جديدة لفيروس كورونا ولكنها خففت من حدة مطورها.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، إن "العراق يشهد ارتفاعا طفيفا بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الحالي"، مبينا أن "العراق يمر بموجة ضعيفة مقارنة بالموجات السابقة للفيروس".

وأضاف، أن "المقياس المعتمد بمعرفة حدة الفيروس هو معدل الموجبة، المتعلق بعدد الفحوصات الموجب من العدد الكلي"، مبينا أن "العراق وصل في الموجات السابقة الموجبة إلى 38 %، أما الآن فإن نسبة الموجبة المسجلة هي 2 % فقط".

وأشار إلى أن "المستشفيات والمراكز الصحية كافة على استعداد تام لأي طارئ، فضلا عن توفير كافة المستلزمات الأساسية من الأدوية"، لافتا إلى أن "نسبة الوفيات انخفضت بشكل ملحوظ بسبب توفير الأدوية، إضافة إلى أن سلالة الفيروس أقل شدة من السلالات السابقة"، مؤكدا أن "الصحة لم تسجل الأسبوع الحالي أي حالة وفاة".

وتابع، أن "مناعة الجسم هي الفيصل في مواجهة الفيروس، أما إذا كانت مناعة المصاب جيدة فتكون الإصابة خفيفة جدا، وفي حال أن المصاب لم يأخذ أي جرعة من اللقاح فسيكون مهددا بالإصابة الشديدة"، داعياً إلى ضرورة أخذ اللقاح المتوفر في المراكز الصحية واتباع الإجراءات الصحية ".

وأول أمس الإثنين، سجل العراق 460 إصابة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 309 حالات.

وشهد العراق تسجيل خمس موجات من جائحة كورونا منذ بداية تفشي الوباء في مارس2020، كان أشدها الثانية والثالثة في معدلات الإصابة وأعداد الوفيات.