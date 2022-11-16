تركيا: الحكم بالسجن على "عدنان أوكتار" 8658 عاما

قضت المحكمة التركية العليا بسجن الداعية التركي عدنان أوكتار 8658 عاما لإدانته بجرائم تشكيل منظمة إرهابية والاستغلال الجنسي والتعذيب والحرمان من الحرية وتسجيل بيانات شخصية ومنع حق التعليم وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع "تي آر تي" الرسمي أن "هيئة المحكمة الجنائية العليا حكمت على أوكتار بالسجن لمدة 891 عاما بتهمة تشكيل منظمة إرهابية واستغلال الأطفال جنسيا والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال والابتزاز".

وقررت المحكمة الحكم على أوكتار بالسجن لما مجموعه 8658 عاما بالإضافة إلى الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بحكم أنه يشغل منصباً إداريا في المنظمة.

وكان المدعي العام قد اتهم أوكتار في لائحة الاتهام التي أعدها في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي بجمع معلومات استخباراتية بشأن سياسة تركيا في سوريا ومواضيع تتعلق بتركيا وروسيا ومشروع محطة أكيكو النووية ومساعدة منظمة فتح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 إضافة إلى التجسس السياسي والعسكري لصالح جهات أجنبية منها "إسرائيل" واستغلال الأطفال جنسيا والتلاعب بالمشاعر الدينية.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت أوكتار في يونيو/ حزيران 2018، هذا ويعرف أوكتار بطرح آراء دينية شاذة، ويجمع حوله فتيات ونساء، يصفهن بـ "القطط".