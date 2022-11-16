اتفاقية مع ألمانيا بقيمة 22 مليون يورو لدعم التعليم والتدريب المهني

وقعت الحكومة الفلسطينية برام الله، اليوم الأربعاء 16/11/2022، اتفاقية مع ألمانيا بقيمة 22 مليون يورو لصالح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأراضي الفلسطينية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني زياد جويلس ووكيل وزارة المالية فريد غنام وعن الجانب الألماني ممثل عن بنك التنمية ديفيد كونز بحضور الممثل الألماني لدى فلسطين أوليفر أوفتشا.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ورعاية رئيس الوزراء محمد اشتية بمكتبه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال اشتية، إن الاتفاقية منسجمة مع الأولويات الوطنية الفلسطينية، فيما يتعلق بدعم التشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، إضافة إلى توفير دعم بنية تحتية لجميع مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الحكومية بما يلبي احتياجات سوق العمل.