الاعلام العبري: 916 عملية فلسطينية نُفذت خلال الشهر الماضي

ذكر الاعلام العبري، مساء اليوم الأربعاء، إنه 916 عملية فلسطينية تم تنفيذها خلال الشهر الماضي.

ووفق قناة i24NEWS العبرية، فقد تم تنفيذ 614 عملية رشق حجارة، أدت إلى إصابة 81 مستوطنًا.

وقالت القناة العبرية، إن 194 عمليات إلقاء زجاجات حارقة نفذت نحو مركبات المستوطنين والمواقع العسكرية للجيش "الإسرائيلي".

وأشارت إلى تنفيذ 194 عملية إشعال إطارات في الشوارع، إلى جانب 23 عملية إطلاق على المستوطنين وقوات جيش الاحتلال، لافتة أنه تم تنفيذ 66 عملية تصويب الليزر نحو مركبات المستوطنين للتشويش عليهم أثناء القيادة.

وحول عمليات الدهس والطعن، أوضحت القناة العبرية، أنه تم تنفيذ عملية دهس أدت إلى مقتل مستوطن، ومحاولات تنفيذ 3 عمليات دهس آخرى، فضلا عن تنفيذ عملية طعن أدت إلى مقتل مستوطن، وإحباط محاولة تنفيذ اثنتين أخريات.

وبينت أن العمليات وفق معطيات أخرى أدت إلى مقتل 4 مستوطنين، وإصابة 88 آخرين في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.