هل ستمطر غداً.. الراصد الجوي يوضح موعد انتهاء المنخفض الجوي؟

توقع الراصد الجوي اليوم الأربعاء 16/11/2022، موعد استقرار طقس فلسطين، وعودة الأجواء للاستقرار.

وقال الراصد الجوي : "تبقى فلسطين الخميس تحت تأثير بقايا المنخفض الجوي بحيث تكون الفرصة سانحة لهطولات مطرية متفرقة خاصة في شمال البلاد، وتعود الأجواء للاستقرار بشكل تام يوم الجمعة".

وغداً الخميس، لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول المعدل السنوي أو أقب بقليل. وتبقى الفرصة قائمة لبعض الزخات المطرية المحلية في بعض المناطق خلال ساعات النهار. ليلاً يسود جو بارد نسبي الى بارد . الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الحرارة حول المعدل السنوي بشكل كامل. ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل. بينما تصبح الاجواء باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. والله تعالى أعلى واعلم.

والسبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة يبحث يسود جو مستقر ولطيف ومعتدل نسبياً في ساعات النهار والظهيرة تحديداً مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات الليل يصبح الجو بارداً . والله تعالى أعلى وأعلم.