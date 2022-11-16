بالفيديو مختص في التعليم يوضح "المسار المدرسي" وهل سيلغي "توجيهي"..!

قال المختص في شؤون التعليم أ. محمد الحطاب، أن المسار المدرسي للتعليم الثانوي الذي تعمل عليه وزارة التربية والتعليم، سيلغي نظام "التوجيهي" المعمول به.

وأضاف الحطاب، في توضيح عبر صفحته "فيسبوك"، أن الطالب سيحصل على شهادة بعد 3 سنوات، بناء على العلامات التي حصل عليها في امتحان الصف الـ 10-11-12، مبينًا أنه يمكن للطالب الالتحاق بالدبلوم المتوسط.

وأوضح أن في حال يرغب الطالب الالتحاق بالجامعة يجب أن يحصل على شهادة توجيهي.

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وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت، مساء اليوم الأربعاء، توضيحًا حول المسار المدرسي للتعليم الثانوي.

وذكرت التربية في بيان صحفي: "إنّ الوزارة تعكف على تطوير مسار مدرسي للتعليم الثانوي يقدم للطلبة الفرصة لاختيار مسارهم الأكاديمي/ المهني بطريقة أكثر شمولية لا تقتصر فقد على معدل نجاح الثانوية العامة الذي يحدد مصير الطلبة".

وأوضحت "أنها ستبدأ بتطبيق مسار تجريبي في الصف العاشر ابتداءً من العام الدراسي الحالي وذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير العملية التعليمية وتحسين الجودة الأكاديمية".