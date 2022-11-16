5 قتلى و 15 جريحا بهجوم مسلح استهدف سوقًا مركزيًا بإيران

قتل 5 إيرانيين وأضيب 15 آخرون بينهم ضابط، الأربعاء 16/11/2022، في هجوم مسلح شنه مجهولون بمدينة إيذه بمحافظة خوزستان جنوب إيران، كما تم إحراق مركز ديني في المدينة، كحصيلة أولية.

ووفق مصادر محلية، في إيران، فإن الحصيلة الأولية للهجوم أكدت وقوع 5 قتلى و جرحى بينهم ضابط.

واستهدف الهجوم السوق المركزي لمدينة إيزه جنوب إيران، كما تم إحراق مركز ديني في المدينة.

ووفق التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن هجوما مسلحا شنه مجهولون استهدف السوق المركزي لمدينة "إيزه"، أوقع قتلى وجرحى بينهم ضابط في قوات الشرطة.

ونقل التفزيون عن مصادر أمنية في مدينة إيزه قولها إن "مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين فتحوا النار بشكل عشوائي على المارة فيما كان يتواجدد عدد من عناصر قوات الباسيج والقوات الأمنية في السوق المركزي للمدينة".

وأضافت المصادر الأمنية "أثناء إطلاق النار على حراس الأمن جرح حوالي 15 شخصا بعضهم في حالة حرجة"، مشيرة إلى أن "عدد القتلى يتراوح ما بين أربعة أو خمسة أشخاص بينهم طفل وامراة".