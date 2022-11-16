الأردن: 45 كبسولة كوكايين داخل أحشاء مسافر

ضبطت السلطات في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الاردنية عمان، 45 كبسولة تحتوي على 1.5 كيلوغرام من الكوكايين كان مسافر قادم من أميركا الجنوبية قد خبأها داخل أحشائه، بحسب ما اعلنته مديرية الامن العام الأربعاء.

وقال بيان للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات في المطار "اشتبهوا بأحد المسافرين من جنسية أمريكية جنوبية قَدِم للمملكة عبر إحدى الرحلات، إذ جرى على الفور اصطحابه للتفتيش والتحقيق".

واضاف البيان ان المحققين وبعد ان باتت لديهم "مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه"، قاموا على الفور باصطحابه الى مستشفى البشير وعند تصويره بواسطة الأشعة أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده".

واكد بيان الأمن العام ان الرجل اعترف "بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه".

واشار الى انه "تم بالطرق الطبية إخراج 45 كبسولة من داخل جسده تبين أنها تحتوي على 1.5 كغم من مادة الكوكايين المخدرة واتُّخدت الإجراءات القانونية بحقه".

وتواصل السلطات الاردنية حملة مكثفة على تهريب المخدرات، التي تؤكد أن 85 بالمئة مما يُضبط منها معد للتهريب الى خارج المملكة، وخصوصا الى السعودية ودول الخليج، ومعظمه مصدره من سوريا.