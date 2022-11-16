"الطب الوقائي" يُحذر هذه الفئة من الإصابة بفيروس "التنفسي المخلوي"..!

حذر مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، د. مجدي ضهير، اليوم الأربعاء، من أن "الفيروس التنفسي المخلوي" الذي ينشط في فصل الشتاء يكون أشد حدة في الأعراض على الفئة المصابة من الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة، مؤكدًا أنه لا يوجد لدى الصحة بغزة لقاحات لمكافحته، لكن يوجد أدوية لعلاج أعراضه وينصح باستخدامها.

وأوضح ضهير، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": أن هذا الفيروس الذي يزداد في الانتشار في الشتاء نتيجة تقلبات الطقس البارد، يصيب الجهاز التنفسي ويسبب التهاب رئوي وتورم في القصبات الهوائية، مشدّدًا على أنه لا يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وفيما يتعلق بأعراضه، قال مدير الطب الوقائي: إن "إعراضه مشابه لأعراض الانفلونزا والرشح الطبيعي المعروفة مثل نزلات البرد وارتفاع بدرجة حرارة الجسم وصعوبة التنفس، وتستمر من ثلاث إلى خمس أيام، وتتفاوت حدتها حسب مناعة الشخص المصاب".

ووجه ضهير، نصائح وقائية للمواطنين لتجنب الإصابة بهذا الفيروس الذي ينتشر من خلال رذاذ الهواء، في تجنب التعرض المباشرة والسريعة للهواء عند اختلاف في درجات الحرارة، مع الأكثار من الأطعمة الغنية بفيتامين (ب)، منوهًا أنه حال تدهورت الحالة الصحية للمريض يترتب عليه التوجيه إلى المستشفى أو مركز طبي قريب منه.

وكان خبراء في الصحة بوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، قد حذروا في وقت سابق، من فيروس "التنفسي المخلوي" الذي يسبب بإصابات كثيرة في هذا الشتاء حول العالم.

وتوقع الخبراء، أن يتوفر في الأسواق قريبًا لقاح خاص به، حيث يعاني 98 بالمئة من المصابين بالفيروس، من سيلان في الأنف.