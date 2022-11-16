"أنشيلوتي" يطالب إدارة ريال مدريد بضم نجم يوفنتوس

وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، طلبا لإدارة النادي الملكي لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن الفرنسي أدريان رابيو، نجم يوفنتوس، يحظى بإعجاب أنشيلوتي، خاصة وأنه أشرف على تدريبه في باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد رابيو صاحب الـ27 عامًا مع يوفنتوس، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.



وشددت الشبكة: "رابيو مطلوب بقوة في ريال مدريد، خاصة مع اقتراب لوكا مودريتش من الاعتزال، بالإضافة لتقدم عمر توني كروس، وانتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، دون وجود ملامح بشأن التجديد".

ويملك الفرنسي أدريان رابيو قدرات دفاعية وهجومية عالية، الأمر الذي يجعله ورقة رابحة لأي مدير فني.

وتشترط إدارة يوفنتوس الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 15-20 مليون يورو، نظير الموافقة على رحيل رابيو في كانون الثانى/يناير، ما لم يتم الاتفاق معه على التجديد.