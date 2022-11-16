اضبط تردد قناة دبي الرياضية 1 Dubai Sports الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات

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إليك تردد قناة دبي الرياضية 1 Dubai Sports الجديد 2022

تردد القناة على نايل سات: 11785

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

معامل الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

برامج دبي الرياضية 2022

أولا: ومن ابرز البرامج التي تعرضها قناة دبي الرياضية 2022 فهو برنامج بادل تنس وهو من أهم البرامج عن بطولات التنس، وبرنامج ذكرة الخمسين 2023 وبرنامج السباق الأقصى 24 .

ثالثا: وفي البند الثاني، نقل برنامج الرياضات المائية 52 .

قناة دبي الرياضية 1 و 2

مباريات بطولات الأندية العربية كاملة مشاهدة مجانية وبدون انقطاع سواء كانت من مصر أو السعودية أو الإمارات أو الجزائر أو المغرب أو تونس أو البحرين أو قطر أو الكويت.

حققت قناة دبي الرياضية نجاحا كبيرا بين القنوات الرياضية.

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قناة دبي الرياضية

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان تردد قناة دبي الرياضية 1 و 2 و 3 و 4 و 5 مباشر على القمر الصناعي نايل سات SD وضعنا لكم معلومات عامة عن قناة دبي الرياضية وهي تستقطب الكثير من المشاهدين الذين تستهويهم الرياضة باختلاف أنواعها.

ونستكمل معكم باقي المقالات إذ أن قناة دبي الرياضية تعد من قنوات الامارات الرياضية الشهيرة التي تعرض أبرز الأحداث الرياضية على مدار اليوم بدون انقطاع، كمباريات القدم المحلية والعالمية، والأولمبيات، وغير ذلك الكثير، بالإضافة إلى أهم الأخبار المتعلقة بها والتحليلات.