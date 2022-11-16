هل سيرد بوتين على بايدن بالمثل في 20 نوفمبر؟

صرّح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر.

وفي التفاصيل، قال بيسكوف أن بوتين لا يعتزم تهنئة نظيره الأمريكي جو بايدن بعيد ميلاده الثمانين يوم 20 نوفمبر الجاري، فلم تكن هناك تهنئة من الرئيس الأمريكي لبوتين بعيد ميلاده (السبعين) في هذا العام.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط إرسال التهاني إلى بايدن في هذه الذكرى السنوية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية في رد على سؤال حول ما إذا كان من المخطط إرسال التهاني إلى بايدن بمناسبة إكماله 80 عاما: "لا، إذا لم أكن مخطئا، لا توجد مثل هذه الخطط".

وعن سؤال عما إذا كان بايدن قد هنأ بوتين في أكتوبر، أجاب بيسكوف بالنفي.