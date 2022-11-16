"روسيا" تدرج 52 سياسيا وقياديا إيرلنديا على قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إدراج 52 قياديا وسياسيا من جمهورية إيرلندا، على قائمة العقوبات، ومن بين المدرجين، رئيس الوزراء مايكل مارتن.

جاء في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية، "ردا على نهج الحكومة الإيرلندية المعادي لروسيا، والتي تدعم، دون قيد أو شرط، الإجراءات التقييدية أحادية الجانب للاتحاد الأوروبي ضد المواطنين الروس، في محاولة عزل بلادنا دوليا، تم اتخاذ قرار بإدراج 52 ممثلا للقيادة والسياسة الإيرلندية على قائمة حظر الدخول الروسية".

وشملت القائمة، رئيس الوزراء مايكل مارتن، ونائبه ليو فرادكار، ووزير الخارجية والدفاع سايمون كوفيني، والمدعية العامة هيلين ماكينتي، ووزير الخزانة باسكال دونوهوي، وعددا من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف البيان، "إيرلندا، التي تتصرف وفقا لإملاءات بروكسل، تشن حملة دعاية عدوانية مناهضة لروسيا، وقد تم اعتماد نهج يحد من التعاون الثنائي، على نحو يضر بمصالحها الخاصة.

وكان الهجوم على السفارة الروسية في دبلن، في آذار/ مارس من هذا العام، نتيجة لتأجيج الهستيريا المعادية للروس [روسوفوبيا] في المجتمع الإيرلندي".

وتابعت الخارجية قائلة، "فيما يتعلق بإجراءاتنا الأخرى، سنسترشد بموقف دبلن".

ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية، لحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذا البلد، والقضاء على التوجهات النازية فيه، اعتمدت الدول الغربية عقوبات عنيفة على موسكو.