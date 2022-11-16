حقيقة تورط منذر رياحنة في مقتل الفنان الأردني أشرف طلفاح-سبب وفاة أشرف طلفاح الفنان الأردني، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيما بدأت المواقع الإخبارية في العديد من الدول العربية في البحث عن تفاصيل هذه الحادثة التي ضجت كافة المنصات وهي وفاة أشرف طلفاح الفنان الأردني، الأمر الذي جعل من الفنان منذر رياحنة محط جدلا واسعا منذ عدة ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول شائعات تفيد باتهامه في وفاة صديقه الفنان الأردني أشرف طلفاح عقب الاعتداء عليه، لهذا وضعنا لكم في"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن حقيقة تورط منذر رياحنة في مقتل الفنان الأردني أشرف طلفاح.

حقيقة تورط منذر رياحنة في مقتل الفنان الأردني أشرف طلفاح

وعلق الفنان الأردني منذر رياحنة، على اتهامه في واقعة وفاة صديقه الفنان الأردني أشرف طلفاح عقب الاعتداء عليه، في مصر .

وقال منذر رياحنة : "ده كلام سخيف وغريب، أشرف طلفاح صديقي وحبيبي وعيب اللي بيتقال ده، اتهام إيه؟". وفق موقع القاهرة 24.

وأضاف: " أشرف كان معايا في الجامعة ومقربين اتصلوا بيا لما عرفوا خبر الوفاة ورحت المستشفى فوراً، إنما شائعات اتهامي دي كلها غير حقيقية ومفيش تحقيقات معايا ولا حد تحفظ عليا".

الفنان الأردني منذر رياحنة ينفي تورطه بقضية مقتل أشرف طلفاح.. ويعلق!#اشرف_طلفاح https://t.co/XPHOADWe2X — رؤيا (@RoyaTV) November 16, 2022

سبب مقتل أشرف طلفاح الفنان الأردني

وأثيرت حالة من الجدل والتساؤلات لدى بعض الفنانين والعاملين في الوسط الفني عن حقيقة التحفظ على الفنان الأردني، منذر رياحنة، وذلك على خلفية واقعة وفاة زميله الفنان الأردني أشرف طلفاح.

وكشفت المصادر دور الفنان منذر رياحنة في الواقعة، مؤكدة أنه كان حاضرا في مستشفى قصر العيني، أثناء إنهاء الإجراءات بعد وفاة صديقه الفنان الأردني أشرف طلفاح.

وأشارت المصادر إلى أن الفنان منذر رياحنة كانت تربطه علاقة صداقة بالفنان أشرف طلفاح، لكنه لم يتواجد معه في وقت معاصر لواقعة الوفاة.

هل منذر رياحنة شارك في قتل الفنان الأردني أشرف طلفاح

ودلت التحقيقات الأولية، أن التصور المبدئي للواقعة، أكد سقوط الفنان الأردني أشرف طلفاح أرضا، بعد تناوله مواد مخدرة، وهو ما قام فريق التحقيق على التأكد منه، من حيث فحص الصفة التشريحية، حيث تشير كافة الدلائل وكاميرات المراقبة إلى عدم وجود آثار عُنف في دخول مسكنه، كما أكدت كاميرات المراقبة؛ عدم دخول وخروج أحد في وقت متزامن مع الواقعة، وكذلك عدم سرقة أي من محتويات الفنان الأردني.

ودخل الفنان الأردني أشرف طلفاح مصر في نهاية الشهر الماضي، للعمل في مصر، حيث كان يُقيم بمفرده في شقة فندقية بكمبوند سكني في منطقة أكتوبر.

وداعا #اشرف_طلفاح .. وداعا يا صديقي

الفنان الجميل في ذمة الله ... #منذر_رياحنه pic.twitter.com/SYfDj8mE3A — monther rayahneh (@RayahnehMonther) November 14, 2022

حقيقة اتهام منذر رياحنة في قتل الفنان الأردني أشرف طلفاح

وخرج الفنان منذر رياحنة عن صمته ليرد على اتهامات تشير إليه في واقعة وفاة صديقه الفنان الأردني أشرف طلفاح عقب الاعتداء عليه، في مصر.

وقال منذر رياحنة: “ده كلام سخيف وغريب، أشرف طلفاح صديقي وحبيبي وعيب اللي بيتقال ده، اتهام إيه؟"، وأضاف: ” أشرف كان معايا في الجامعة ومقربين اتصلوا بيا لما عرفوا خبر الوفاة ورحت المستشفى فوراً، إنما شائعات اتهامي دي كلها غير حقيقية ومفيش تحقيقات معايا ولا حد تحفظ عليا”.

ووفقاً لوسائل إعلام أردنية، فإن الفنان أشرف طلفاح، توفي في مصر اليوم الإثنين، إثر تعرضه لاعتداء أمس الأحد دخل على إثره في غيبوبة.

حقيقة التحفظ على الفنان الأردني منذر رياحنة بعد وفاة صديقه

كشفت مصادر مطلعة على تحقيقات وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر، حقيقة التحفظ على مواطنه الفنان منذر رياحنة، للتحقيق معه حول الوفاة.

ونفت المصادر المصرية كل ما تردد بشأن ذلك، موضحة أن الفنان منذر رياحنة تواجد داخل المستشفى، أثناء إنهاء الإجراءات المتعلقة بوفاة صديقه.

ولفتت المصادر إلى أنه على الرغم من ارتباط الفنانين رياحنة وطلفاح بعلاقة صداقة، إلا أن الأول لم يكن معه وقت حدوث الوفاة الغامضة، وكشفت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية عدم سرقة أي متعلقات من داخل شقة الفنان المتوفى، مرجحة سقوط الفنان الأردني أرضا، بعد تناوله مواد مخدرة، وهو ما يسعى فريق التحقيق للتأكد منه.

سبب وفاة أشرف طلفاح الفنان الأردني