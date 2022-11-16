أحدث تردد قناة دراما الوان Drama Alwan 2023 HD على جمع الاقمار نايل سات وعرب سات

تردد قناة دراما الوان Drama Alwan 2023 HD على جمع الاقمار نايل سات وعرب سات ، وبسبب الالهام الذي احدثه هذه القناة الجميلة والرائدة بين أوساط القنوات العربية ما زال مئات الالاف من الأشخاص أي من المتابعين في الوطن العربي يبحثون عبر محرك جوجل الشهير عن التفاصيل التي توصلهم حول تردد قناة دراما الوان الجديد بث مباشر حيث تقوم هذه القناة في بث المسلسلات الهندية والتركية والعربية الجذابة والتي يبحث عنها الجمهور الكريم ويحرص على مشاهدتها وكانت هذه المسلسلات بالإضافة إلى البرامج التي تقدمها سببًا في شهرتها وكل ما عليكم الآن هو المتابعة حتى نهاية المقالة التي من خلالها ستتعرفون على الإشارة وخطوات الضبط وهي في السطور التي عدها فريق فلسطين اليوم وهي على النحو التالي .

تردد قناة دراما الوان Drama Alwan 2023 HD

ولقد وضعنا لكم بعد هذه المقدمة على الفور تردد قناة دراما الوان على جميع الأقمار وهي على النحو التالي: وفي البداية نبدأ مع نايل سات 11411، ومعدل الاستقطاب هو أفقي، أما معدل الترميز هو 27500/ ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أما في القمر الثاني على عرب سات فهو على النحو التالي: تردد 11595، بمعدل ترميز: 27500، ومعدل الاستقطاب هو رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

مسلسلات قناة دراما الوان 2023

أولا: مسلسل 3 قروش

ثانيا: مسلسل عزيز

ثالثا: مسلسل الملحمة

رابعا: مسلسل السجين

خامسا: مسلسل حكاية المدينة البعيدة

سادسا: مسلسل القضاء

سابعا: مسلسل كل ما يخص الزواج

ثامنا: مسلسل واحد منا

تردد قناة دراما الوان

خطوات ضبط تردد قناة دراما الوان على الرسيفر

ولقد وضع لكم فريق الموقع ابرز خطوات ضبط تردد قناة دراما الوان على شاشات التلفاز من أجل مشاهدة المسلسلات والأفلام التي تعرضها على شاشتها بشكل مجان وهي على النحو التالي أولا: وفي أول خطوة يترتب عليكم الضغط على زر القائمة " Menu" الموجودة في "الريموت" الخاص بالريسيفر.

ثانيا: وبعد ذلك أي في الخطوة الثانية قم بالنقر على الاعدادات أو Installation، وبعدها قم بالضغط على كلمة تركيب يدوي Manual Installation.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة يترتب عليكم اختيار نوع القمر الصناعي المقرر الضبط عليه سواء "عرب سات أو نايل سات"، وبعدها قم بإدخال رقم تردد القناة ثم الضغط على ok

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق فلسطين اليوم على شرح ووضع تردد قناة دراما الوان Drama Alwan 2023 HD على جمع الاقمار نايل سات وعرب سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .