هل يجتمع رونالدو وميسي في فريق واحد؟

أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، دخل في محادثات مع الإنجليزي دافيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، من أجل الانتقال للعب في الدوري الأمريكي.

ويسعى رونالدو للرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير/ كانون الثاني المقبل، خاصة بعدما أصبح لاعبا بديلا في تشكيل الفريق، إلى جانب الصدام الأخير الذي دخل فيه مع إدارة النادي والمدرب إريك تين هاج، على خلفية تصريحاته التي هاجمهم فيها.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن إنتر ميامي، متمثلا في رئيسه دافيد بيكهام، تحدث بالفعل مع ممثلي رونالدو بشأن صفقة انتقال محتملة.



وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت أن تين هاج طلب من إدارة مانشستر يونايتد، عدم عودة رونالدو لتدريبات الفريق عقب كأس العالم.



يأتي ذلك في ظل التقارير القوية المنتشرة، والتي تفيد بأن إنتر ميامي يخطط أيضا لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وهو ما يشكل صفقة تاريخية بالجمع بين الثنائي في فريق واحد.



وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن تفعيل بند التمديد لموسم ثالث.