جدول مباريات كأس العالم 2022 كاملاً بالمواعيد والملاعب Excel-جدول مجموعات كأس العالم 2022 Excel، يشارك في كأس العالم 2022 32 منتخب من جميع أنحاء العالم، وتتواصل لمدة 28 يومًا من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 من ديسمبر المقبل، ويتجهز ملعب استاد البيت لاستقبال أول مواجهات النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم 2022 والتي ستقام على أراضي عربية للمرة الأولى في تاريخها، منذ أن انطلقت عام 1930، قطر تعد أول دولة في الوطن العربي، تنظم مونديال كأس العالم، حيث إن البطولة ستقام على أراضيها، لهذا وتماشياً مع عمليات البحث التي تجرى عبر محرك قوقل سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2022 كاملاً بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2022 كاملاً بالمواعيد والملاعب

أيام قليلة وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022، والتى تحتضنها 8 ملاعب في قطر بدءا من الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتشهد نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، مشاركة 32 منتخبا تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022

بعدما شهدت العاصمة القطرية الدوحة مراسم سحب القرعة، رُفع الستار عن جدول مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، وتم تحديد مواعيد المباريات الـ64.

ووزعت المنتخبات الـ32 المشاركة في النهائيات على المجموعات الثمانية في الدور الأول للبطولة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

جدول مجموعات كأس العالم 2022

وتشهد البطولة، مشاركة أربع منتخبات عربية، ممثلة بمنتخب قطر المستضيف لبطولة كأس العالم 2022، ومنتخب السعودية، ومنتخب المغرب، ومنتخب تونس.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، والتي ينطلق بالمباراة الافتتاحية بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2022، وينتهي مونديال قطر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام.





جدول مباريات كأس العالم 2022 Excel

ينطلق موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 في قطر، بين منتخب البلد المضيف (قطر) ومنتخب الإكوادور، يوم الأحد الموافق 20/10/2022، الساعة 7:00م بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة 06:00م بتوقيت القدس والقاهرة وعمان الساعة 05:00م بتوقيت تونس والرباط، على استاد البيت، ملعب افتتاح كأس العالم 2022، وهي المباراة وحيدة في هذا اليوم.

المباراة الافتتاحية بتاريخ 20/11 بين: قطر × الإكوادور على ملعب البيت، الساعة 07:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثانية بتاريخ 21/11 بين: السنغال × هولندا على ملعب الثمامة، الساعة 01:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00ص بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00ص بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثالثة بتاريخ 25/11 بين: قطر × السنغال على ملعب الثمامة، الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الرابعة بتاريخ 25/11 بين: هولندا × الإكوادور على ملعب خليفة، الساعة 07:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الخامسة بتاريخ 29/11 بين: هولندا × قطر على ملعب البيت، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الأخيرة بالمجموعة بتاريخ 29/11 بين: الإكوادور × السنغال على ملعب خليفة، الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب. ونوضح أن نظام دور المجموعات في كأس العالم، أن يلعب كل منتخب 3 مباريات ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثمانية إلى الدور ثمن النهائي (الـ 16) من بطولة كأس العالم في قطر 2022.

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🏆 جدول مباريات دور المجموعات #كأس_العالم_قطر2022



مشاهدة ممتعة للجميع 📺🍿 pic.twitter.com/Xfw2W1YinP — 90+ (@90PlusKora) November 15, 2022

تحميل جدول مباريات كأس العالم 2022 excel

لم يتبقي سوى 6 أيام على انطلاق النسخة الأكثر تشويقًا من بطولة كأس العالم، والمقرر لها يوم 20 من الشهر الجاري حتى يوم 18 من الشهر المقبل.

قطر التي نجحت في تنظيم البطولة تأمل في خروج هذه النسخة بشكل أستثنائي من حيث التنظيم والملاعب والمرافق والبنية التحتية التي لم يسبقها أحد في تاريخ المونديال، ويقام مونديال قطر بمشاركة 32 منتخب، والتي يأمل الجميع في أن تخرج بالشكل الذي ينتظره عشاق كرة القدم.

جدول مواعيد مباريات المجموعة الثانية (إنجلترا وإيران وأميركا وويلز) في كأس العالم 2022 المباراة الأولى بتاريخ 21/11 بين: إنجلترا × إيران على ملعب خليفة، الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثانية بتاريخ 21/11 بين: أميركا × ويلز على ملعب أحمد بن علي، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثالثة بتاريخ 25/11 بين: إنجلترا × أميركا على ملعب البيت، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الرابعة بتاريخ 25/11 بين: ويلز × إيران على ملعب أحمد بن علي، الساعة 01:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00ص بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00ص بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الخامسة بتاريخ 29/11 بين: ويلز × إنجلترا على ملعب أحمد بن علي، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الأخيرة بالمجموعة بتاريخ 29/11 بين: إيران × أميركا على ملعب الثمامة، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.



جدول مباريات كأس العالم 2022 المغرب

مجموعات كأس العالم 2022

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا. المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز. المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المملكة العربية السعودية - المكسيك - بولندا. المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا - الدنمارك - تونس. المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان. المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا. المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

مباريات كأس العالم 2022 اليوم

قطر ضد الإكوادور، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 20 نوفمبر.

السنغال ضد هولندا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 21 نوفمبر.

إنجلترا ضد إيران، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 21 نوفمبر.

أمريكا ضد ويلز، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 21.

الأرجنتين ضد السعودية، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 22 نوفمبر.

المكسيك ضد بولندا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 22 نوفمبر.

فرنسا ضد أستراليا، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 22 نوفمبر.

الدنمارك ضد تونس، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 22 نوفمبر.

إسبانيا ضد كوستاريكا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 23 نوفمبر.

ألمانيا ضد اليابانا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 23 نوفمبر.

بلجيكا ضد كندا، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 23 نوفمبر.

المغرب ضد كرواتيا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 23 نوفمبر.

البرازيل ضد صربيا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 24 نوفمبر.

سويسرا ضد الكاميرون، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 24 نوفمبر.

البرتغال ضد غانا، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 24 نوفمبر.

أوروجواي ضد كوريا الجنوبية، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 24 نوفمبر.

قطر ضد السنغال، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 25 نوفمبر.

هولندا ضد الإكوادور، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 25 نوفمبر.

إنجلترا ضد أمريكا، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 25 نوفمبر.

ويلز ضد إيران، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 25 نوفمبر.

الأرجنتين ضد المكسيك، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 26 نوفمبر.

بولندا ضد السعودية، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 26 نوفمبر.

فرنسا ضد الدنمارك، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 26 نوفمبر.

تونس ضد أستراليا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 26 نوفمبر.

إسبانيا ضد ألمانيا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 27 نوفمبر.

اليابان ضد كوستاريكا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 27 نوفمبر.

بلجيكا ضد المغرب، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 27 نوفمبر.

كرواتيا ضد كندا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 27 نوفمبر.

البرازيل ضد سويسرا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 28 نوفمبر.

الكاميرون ضد صربيا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 28 نوفمبر.

البرتغال ضد أوروجواي، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 28 نوفمبر.

كوريا الجنوبية ضد غانا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 28 نوفمبر.

هولندا ضد قطر، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 29 نوفمبر.

الإكوادور ضد السنغال، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 29 نوفمبر.

ويلز ضد إنجلترا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 29 نوفمبر.

إيران ضد أمريكا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 29 نوفمبر.

بولندا ضد الأرجنتين، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 30 نوفمبر.

جدول مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فلسطين

السعودية ضد المكسيك، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 30 نوفمبر.

تونس ضد فرنسا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 30 نوفمبر.

أستراليا ضد الدنمارك، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 30 نوفمبر.

اليابان ضد إسبانيا، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 1 ديسمبر.

كوستاريكا ضد ألمانيا، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 1 ديسمبر.

كرواتيا ضد بلجيكا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 1 ديسمبر.

كندا ضد المغرب، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة1 ديسمبر.

الكاميرون ضد البرازيل، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 2 ديسمبر.

صربيا ضد سويسرا، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 2 ديسمبر.

كوريا الجنوبية ضد البرتغال، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 2 ديسمبر.

غانا ضد أوروجواي، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 2 ديسمبر.

جدول مباريات دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر