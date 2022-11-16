محدث تردد قناة إم بي سي دراما MBC Drama الجديد 2023 على جميع الإقمار الصناعية

تردد قناة إم بي سي دراما MBC Drama الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات بجودة HD ، ويبحث الجمهور الكريم في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وغيرها من الدول عبر الشبكة العنكبوتية حول تردد قناة MBC Drama بث مباشر حيث يريد الأشخاص وهو بالملايين من مختلف انحاء الدول العربية مشاهدة هذه القناة الرائدة في بث المسلسلات والأفلام العربية المميزة والجذابة والمشوقة ولقد انطلقت القناة بحفل فني كبير أقيم في أحد فنادق برج خليفة في دبي وسط جمهور من رواد الفن الخليجي والعربي وعن باقي التفاصيل التي يمكن من خلالها الجمهور الكريم التعرف على الإشارة وخطوات ضبطتها فقد وضعها لكم فريق فلسطين اليوم وهي على النحو التالي:

تردد قناة إم بي سي دراما MBC Drama الجديد 2023

وقد وضعنا لكم بين هذه السطور ، أبرز خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي دراما hd ، وهو على النحو التالي: أولا: طريقة تثبيت قناة ام بي سي دراما من الريموت ، ثانيًا: اضغط على زر Menu – القائمة.

ثالثًا: سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options. ثم اختر تثبيت – Installation.

رابعًا: الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation. خامسا: قم باختيار القمر Nile sat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

سادسًا: قم بإدخال التردد السابق ذكره. ثم اختر القطبية (رأسي V/ أفقي H).

سابعًا: قم بإدخال معدل الترميز (27500). ثم بعد ذلك اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.

ثامنًا: وفي الخطوة الأخيرة من ضبط تردد قناة MBC دراما الجديد 2022 hd ، قم بعمل حفظ – Save.

تردد قناة MBC Drama على نايل سات

القمر التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

عربسات بدر7 11270 عامودي 27500 5/6

القمر التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

نايل سات 11470 عامودي 27500 5/6

مسلسلات قناة ام بي سي MBC Drama

أولا: مسلسل : Beyhadh

ثانيا: مسلسل : ظل الرئيس

ثالثا: مسلسل : الكبريت الأحمر

رابعا: مسلسل : عروس بيروت

خامسا: مسلسل : ساق البامبو

سادسا: مسلسل : الكبير أوي جميع الأجزاء

سابعا: مسلسل : آخر شتا

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق تردد قناة إم بي سي دراما MBC Drama الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات بجودة HD نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .