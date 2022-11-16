الدفاع الروسية: ضرباتنا العسكرية لم تقترب من حدود بولندا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن أن جميع الضربات التي وجهتها القوات المسلحة الروسية ضد الأراضي الأوكرانية التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي، كانت على مسافة لا تقل عن 35 كيلو مترا عن الحدود الأوكرانية البولندية.

وقالت المتحدث الرسمي، باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية بالفعل "وجهت ضربة كبيرة لنظام القيادة والتحكم العسكري لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، حيث أصابت جميع الصواريخ أهدافها بدقة".

وأضاف كوناشينكوف، أنه تم تنفيذ تلك الضربات على أهداف أوكرانية على الأراضي الأوكرانية وعلى مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا من الحدود الأوكرانية البولندية.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه قد تم تحديد صور الحطام التي عثر عليها في قرية بشيفودوف، بشكل لا لبس فيه، من قبل الخبراء الروس في المجمع الصناعي العسكري، كأجزاء من نظام الدفاع الجوي "إس-300" التابع للقوات الجوية الأوكرانية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع أن ما تطلقه المصادر الأوكرانية المختلفة وعدد من المسؤولين بشأن سقوط "صواريخ روسية" مزعومة على قرية بشيفودوف، شرقي بولندا، هي استفزاز متعمد بهدف تصعيد الموقف.