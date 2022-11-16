رئيس بولندا: لا شيء يشير إلى أن سقوط الصاروخ على أراضينا كان هجوما مقصودا

قال الرئيس البولندي، أندريه دودا " إنه لا توجد لدى وارسو معطيات تشير إلى أن سقوط الصاروخ على الأراضي البولندية كان هجوما متعمدا"، مرجحا أن يكون الصاروخ تابع للدفاع الجوي الأوكراني.

وأكد الرئيس البولندي أن وارسو ليس لديها أي دليل على أن الصاروخ الذي سقط في شرق البلاد أطلقه الجانب الروسي.

وفي وقت سابق قال دودا: "يمكن القول إن ما حدث كان حادثا منفردا، ولا يوجد ما يشير إلى احتمال وقوع أحداث جديدة".

هذا وقد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، حلف الناتو والشركاء في مجموعة السبع الكبار (G7) بأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وعقد قادة دول مجموعة السبع وعدد من دول الناتو اجتماعا طارئا اليوم على هامش قمة مجموعة العشرين بسبب سقوط صاروخ في بولندا.

وسارع مسؤولون بولنديون وكذلك وسائل الإعلام البولندية أمس الثلاثاء، بتوجيه اصابع الاتهام إلى روسيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الضربات التي وجهتها القوات المسلحة الروسية ضد الأراضي الأوكرانية كانت على مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية البولندية.

ونفت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء، صحة المزاعم البولندية واعتبرتها "استفزازا متعمدا".