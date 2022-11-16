تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 مونديال قطر، أيام قليلة وتنطلق مجريات كأس العالم 2022 في دولة قطر، حيث تنطلق أول مباراة في هذه البطولة الأشهر على مستوى العالم في الـ 20 من شهر 11 نوفمبر 2022، وهو موعد في غير عادته، إذ كانت تنطلق مباريات كأس العالم في شهر يونيو حزيران، إلا أن هذا العام تغير التوقيت بفعل درجات الحرارة العالية جداً في دولة قطر، حيث إن الحرارة تكون معتدلة بتلك البلد الخليجي في هذه الأيام، والأيام المقبلة.

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