"داخلية غزة" تنشر كشوفات المسافرين ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (17 نوفمبر).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2022/38)هنـــــــــا، بالإضافة إلى كشف الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/44)هنـــــــا، داعية المسافرين لضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وأكدت الوزارة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، ولن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مطالبة المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

كما طالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.