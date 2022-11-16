رسميا موعد صرف شيكات الشؤون 2022- تحديد الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون، كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عبر مفوضها العام في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون عن موعد صرف الدفعة الثانية من شيكات الشؤون الاجتماعية للعام الجاري 2022، إذ زف بشرى سارة للأسر المستفيدة بأن الوزارة ستصرف لهم الدفعة الثانية من المساعدات النقدية قبل نهاية العام الجاري، وعلى الأغلب ستكون في شهر ديسمبر المقبل، ولم يحدد تاريخ معين لبدء صرف الدفعة الثانية من مستحقات الشؤون للأسر الفقيرة في غزة والضفة المحتلة.

أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم

وقبل أشهر قليلة أقدمت وزارة التنمية على صرف دفعة كاملة لمنتفعي الشؤون، رسميا موعد صرف شيكات الشؤون 2022- تحديد الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون، وذلك بعد أن توقفت عن الصرف لمدة 20 شهراً أو ما يزيد بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وهو ما زاد من معاناتهم، وفاقهم أوضاعهم المعيشية المتأزمة أصلا، وبدوره يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم، لتكون بين أيديكم كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني: موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، سيُعلن رسمياً صباح غدٍ الأحد 9 أيار/ مايو الجاري. — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) May 8, 2021

تحديد موعد الدفعة الثانية من شيكات الشؤون 2022

على لسان مفوض عام المحافظات الجنوبية في وزارة التنمية الاجتماعية، فإن الوزارة تعمل على صرف الدفعة الثانية من شيكات الشؤون لهذا العالم، إذ تم، تحديد موعد الدفعة الثانية من شيكات الشؤون 2022، إذ أعلن أن الدفعة الثانية من مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف قبل نهاية العام، مع أمله أن يكون هناك التزام من المانحين في برنامج التحويلات المالية ونبذل قصار الجهد ليكون الصرف أربع دفعات خلال العام القادم.









الموعد الرسمي لصرف الدفعة الثانية شيكات الشؤون 2022

يعيش أهالي قطاع غزة، أزمة معيشية واقتصادية غاية في السوء، وذلك بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن، وهو ما يدفع المستفيدون من برنامج الدفعات النقدية للبحث باستمرار عن، الموعد الرسمي لصرف الدفعة الثانية شيكات الشؤون 2022، إذ إن وزارة التنمية الاجتماعية صرفت في السادس من اكتوبر الماضي، مخصصات التنمية الاجتماعية للمنتفين كاملة لأول مرة منذ سنوات، إذ تم الصرف لـ 111ألف مستفيد من شيكات الشؤون وعددهم 199 أسرة بمبلغ إجمالي تجاوز 133 مليون شيكل، رسميا موعد صرف شيكات الشؤون 2022- تحديد الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون.