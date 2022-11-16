الكشف عن موعد الدفعة الثانية من مخصصات الشؤون الاجتماعية

أعلن لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية اليوم الاربعاء 16/11/2022 ان الدفعة الثانية من مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف قبل نهاية العام ، متمنياً ان يكون هناك التزام من المانحين في برنامج التحويلات المالية ونبذل قصار الجهد ليكون الصرف اربع دفعات خلال العام القادم.

وقال المدهون خلال تصريحات خاصة لراديو الشباب "هناك مشاريع عديدة سيستفيد منها منتفعي الشؤون وهناك قسائم شرائية بالإضافة إلى المساعدات للأطفال المتضررين من الحرب الأخيرة وخدمات ترميم البيوت وغيرها".

وأوضح المدهون انه سيعلن في القريب العاجل عن انتهاء تحديث البيانات والبدء باستخدام برنامج ادارة الحالة ، مبيناً ان وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة.

وبين ان الاسر التي طرقت باب الوزارة لا تزيد عن ٦٠٠٠ الاف عائلة وتم ادراجهم في قوائم الانتظار لإفادتها من برامج الوزارة.

وأشار الى هناك المئات من المنازل حالياً ترمم حتى تصبح مؤهلة للسكن والاستخدام الآدمي.

ويشار الى ان وزارة التنمية الاجتماعية صرفت في السادس من اكتوبر الماضي ، مخصصات التنمية الاجتماعية للمنتفين كاملة لأول مرة منذ سنوات ، حيث تم الصرف لـ 111ألف مستفيد من شيكات الشؤون وعددهم 199 أسرة بمبلغ إجمالي تجاوز 133 مليون شيقل.