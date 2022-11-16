كيف يمكن مشاهدة كأس العالم في قطر 2022 مجاناً والقنوات الناقلة ، سؤال بدأ يردده رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة ان اربعة أيام فقط تفصلنا عن كاس العالم في قطر 2022 ، المونديال الذي سيكون على مدار 13 يوماً حيث سيبدأ كاس العالم في قطر في ال20 من الشهر الجاري ، حيث ستشهد مباريات قوية بين 32 منتخباً ، ليكون هذا المونديال أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002، وكالة "فلسطين اليوم" تقدم لكم عن آلية كيفية مشاهدة المونديال 2022 مجاناً والقنوات الناقلة .

كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم في قطر 2022 بالخطوات

بعد ان قامت مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم لمنطقة الشرق الأوسط، والذي يكلف في مصر مثلاً 2000 جنيه مصري وهو مبلغ اعتبره البعض بالكبير ، ونقدم لكم التطبيقات المجانية للمشاهدة مجاناً





Yacine TV تطبيق يتم تنزيله على الهواتف الاندرويد، ويوجد عليه بث مباشر للعديد من القنوات المشفرة أبرزها قنوات بي إن سبورتس التي تعرض جميع مباريات كأس العالم، ولتنزيل ،

TV الأسطورة تتوافر على التطبيق قنوات رياضية متخصصة لعرض المباريات بالبطولات الكبرى ومن ضمنها كأس العالم 2022 بجودات متعددة،

Live Plus تطبيق يمكن المتابع من مشاهدة المباريات بث مباشر بجودة عالية دون انقطاع،

Almatch.tv يوجد به أكثر من 500 قناة مشفرة من بينها أهم القنوات الرياضية من بينها بي أن سبورتس لذا يمكن مشاهدة مباريات كأس العالم عبر هذا التطبيق،

مشاهدة مباريات كأس العالم مجانًا

يمكن أيضًا مشاهدة مباريات كأس العالم مجانًا عبر الانترنت عن طريق بعض المواقع الرياضية التي تعرض بث مباشر لأهم مباريات البطولة، وفيما يلي أبرز المواقع التي تنقل بطولة كأس العالم وروابط الدخول اليها :





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القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانا

أعلنت قناة بي إن سبورت أنها ستنقل المباراة الافتتاحية في كأس العالم بين قطر والإكوادور على قناتها المفتوحة، ليتمكن الملايين من مشاهدتها مجانًا دون دفع أي رسوم.

هذا بالإضافة الى إذاعة العديد من المباريات دون تشفير، والتي قد يصل عددها الى 20 مباراة طوال البطولة، ولم يتم الإعلان بعد عن المباريات المختارة، ولكن يتوقع أن تكون للمنتخبات العربية.





القنوات الناقلة لكأس العالم 2022

اموس هو قمر صناعي موجود على يضم قنوات أوروبية وآسيوية متعددة، ويتوافر عند الكثيرين داخل مصر والدول العربية، حيث يعرض مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني عبر باقة قنوات yes التي تملك حقوق حصرية للبطولات العالمية الكبرى، وتوجد العديد من القنوات على قمر اموس ستعرض بطولة كأس العالم 2022 مجانًا، وهذه القنوات هي :

SNRT TNT maroc

TPA Angola.

Match TV Russia.

DAS Erste Germany.

IRIB TV 3 HD Iran.

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

ZDF الألمانية.

ARMTV Armenia.

Ictimai TV Azerbaijan.

لمشاهدة القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجاناً

سيتم إذاعة مباريات كأس العالم على القمر الصناعي استرا والذي يتوافر في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك عبر خمس قنوات، فرنسية وإيطالية وألمانية وسويسرية، وفيما يلي أسماء القنوات الناقلة للمباريات :

TFN الفرنسية.

SRF وRTS وRSI السويسرية على هوتبيرد.

ZDF وDAS ERSTE الألمانية.

MEDIASET ESPANA.

قناة RAI 1 الإيطالية.