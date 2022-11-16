المرور بغزة: وفاة و4 إصابات بـ 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، عن إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إحصائية المرور: إن 8 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن وفاة واحدة و4 إصابات، أحداها متوسطة، وثلاث إصابات أخرى طفيفة.

وأوضحت شرطة المرور أمس، أن الطفل عاصم ماجد السلطان (5 سنوات) سكان حي السلام بمدينة رفح توفي جراء صدمه من قبل مركبة مياه من نوع "افيكو أبيض" أمام منزل الطفل.

وبينت الشرطة المرور أنها حجزت المركبة، وأوقفت سائقها (ع، ع) لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

من جانب آخر، أشارت شرطة المرور إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 4 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.