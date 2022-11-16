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تفاصيل الخبر
بالفيديو جمهور المنتخب التونسي يصل لقطر وحاضر بقوة لتشجيع فريقه
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:42 ص
16 نوفمبر 2022
بالفيديو المنتخب التونسي يصل لقطر وحاضر بقوة لتشجيع فريقه
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