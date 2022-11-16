بالفيديو جمهور المنتخب التونسي يصل لقطر وحاضر بقوة لتشجيع فريقه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:42 ص
16 نوفمبر 2022
منتخب تونس.PNG
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بالفيديو المنتخب التونسي يصل لقطر وحاضر بقوة لتشجيع فريقه  

 

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