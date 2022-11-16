لابيد: لن نسمح بالتحقيق مع جنودنا

أكد رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد، أمس الثلاثاء، أن “جنود الجيش الإسرائيلي لن يتم التحقيق معهم من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) ولا من أي جهة أو دولة أجنبية، مهما كانت علاقتها ودية مع إسرائيل”.

وتأتي تصريحات لابيد ردا على بيان للولايات المتحدة، أعلنت فيه عن نيتها فتح تحقيق رسمي حول ظروف مقتل صحافية قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، خلال اشتباكات في جنين بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأضاف: “لن نتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي لتحقيقات أجنبية، واحتجاجنا الشديد نقلناه الى الأمريكييين بالمستويات المناسبة”.