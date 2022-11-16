جيش الاحتلال يُجري مناورات عسكرية طارئة في هذه المناطق

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022: "إن ما تسمى بقيادة الجبهة الداخلية ستجري اليوم مناورات استعداد لحالات الطوارئ في عدة مناطق للتعامل مع سقوط صواريخ، وقذائف، وحدوث زلازل".

وأشار إلى أن مناورة الزلازل في مستوطنة "كريات أربع"، ستجرى، الساعة 10:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من وقوع زلزال في "كريات أربع".

ولفت إلى أن مناورات الصواريخ والقذائف في الخضيرة، ستجرى الساعة 18:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في شرق الخضيرة.

ووفق المتحدث فإن" الساعة 18:15 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في الخضيرة، منطقة نيفي حاييم".

وقال: "الساعة 18:25 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في وسط الخضيرة، والساعة 18:35 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في غرب الخضيرة، لافتا إلى أن في حال وجود حدث حقيقي خلال المناورة سيصدر إشعار آخر وإنذار متكرر.