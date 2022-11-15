سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022- سعر الذهب اليوم- نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أجدد تفاصيل وأخبار التغيرات في الأسعار عن اليوم وطوال عام 2022 نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للسوق المحلي اللبناني لبيع وشراء معدن الذهب جرامات، كيلو، أوقية، في الأماكن المصنعة، لكل من يهتم بتداول الفوركس لكي سيدتي ولكل المهتمين ببيع وشراء معدن الدهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج من الرجال والنساء نعرض لجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) ونقدم لكم سعر الذهب في لبنان “LBP” بعملة الليرة حسب الاقتصاد اللبناني لهذا اليوم وطوال الشهر لنوافيكم بكل ما هو جديد ومُجدي لتحقيق اكبر عائد من الربح، وسعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022- سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في لبنان اليوم

نحن في موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ، نقدم جديد تغيرات الأسعار في الاقتصاد لدولة لبنان ونسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية والحصرية لتلبية احتياجات والإجابة على جميع تساؤلاتكم اليومية حول اسعار الذهب والعوامل التي تؤثر عليه زوارنا الكرام نوضح لكم مع هذا الجدول التفصيلي أسعار الذهب اليوم وللأيام القليلة السابقة من الأسبوع حسب الأعيرة المتاح أو الأوقية أو الكيلو كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وحدة الذهب ليرة لبنانية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 86,947 ليرة $57.23

سعر الذهب عيار 22 79,702 ليرة $52.46

اسعار الذهب عيار 21 76,080 ليرة $50.08

اسعار الذهب عيار 18 65,211 ليرة $42.92

سعر الذهب عيار 14 50,719 ليرة $33.39

سعر الذهب عيار 12 43,474 ليرة $28.62

اسعار أوقية الذهب 2,704,052 ليرة $1,780

اسعار جنيه الذهب 608,644 ليرة $400.63

اسعار كيلو الذهب 86,947,013 ليرة $57,232

تعرف آيضاًعلى بيان تفصيلي عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة ليرة لبناني.

سعر الذهب في لبنان آخر 10 أيام

التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 نوفمبر 86,875 76,017 65,157 50,677 43,437

13 نوفمبر 85,493 74,808 64,121 49,871 42,747

12 نوفمبر 85,493 74,808 64,121 49,871 42,747

11 نوفمبر 86,605 75,782 64,955 50,520 43,303

10 نوفمبر 86,047 75,293 64,536 50,194 43,024

9 نوفمبر 83,741 73,276 62,807 48,849 41,871

8 نوفمبر 83,907 73,420 62,931 48,946 41,954

7 نوفمبر 82,041 71,788 61,532 47,858 41,021

6 نوفمبر 80,328 70,288 60,247 46,858 40,164

5 نوفمبر 80,328 70,288 60,247 46,858 40,164

الذهب هو من أهم الاستثمارات المربحة التي يمكن للشخص أن يستثمر فيها أمواله فانخفاض أسعاره مكسب للمشتري وارتفاعها يعود عليه بالربح المثمر في حال تم البيع .يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين، العامل الأول:

هو سعر برميل النفط والعامل الثاني :هو سعر الدولار، فكلما أرتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.