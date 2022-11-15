سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022-سعر جرام الذهب بالدولار والجنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 ، جدول محدث يومياً لأخر أسعار جرام الذهب، الكثير منا يهتم بمتابعة اسعار الذهب حيث يعد من أهم السلع التي تؤثر على الأسعار في الأسواق ولما لها من دور هام في الحياة الاقتصادية داخل الدولة، تعرف الآن على أسعار الذهب اليوم في السوق المصري يومياً من خلال هذا العرض المفصل والذي يتم تحديثه بصفة مستمرة لتوفير كافة البيانات الخاصة بسعر الذهب بكافة العيارات بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب كما نوافيكم بالتغيرات التي تحدث لها لحظه بلحظه،و أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ونعرض لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، من خلال هذا الجدول التفصيلي أسعار الذهب لكل من يتابع بشغف سعر جرام الذهب يومياً، من خلال هذا الجدول والذي يتم تحديثه لحظياً حسب أحدث أسعار الذهب، كما يحتوي الجدول على سعر الذهب عيار 18، سعر الذهب عيار 21، سعر الذهب عيار 24، وسعر أوقية الذهب وسعر الجنيه الذهب داخل السوق المصرية.

سعر الذهب في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية

وحدة الذهب سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,442 شراء 1,449

عيار 22 بيع 1,322 شراء 1,328

عيار 21 بيع 1,262 شراء 1,268

عيار 18 بيع 1,082 شراء 1,087

عيار 14 بيع 841 شراء 845

عيار 12 بيع 721 شراء 725

الاونصة بيع 44,855 شراء 45,068

الجنيه الذهب بيع 10,096 شراء 10,144

الكيلو بيع 1,442,286 شراء 1,449,143

هذه أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية الأسعار محدثة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم، وقد تختلف اسعار الذهب في جمهورية مصر العربية من محل صاغة لآخر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وحدة الذهب جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,400 جنيه $57.24

سعر الذهب عيار 22 1,283 جنيه $52.47

اسعار الذهب عيار 21 1,225 جنيه $50.08

اسعار الذهب عيار 18 1,050 جنيه $42.93

سعر الذهب عيار 14 816.54 جنيه $33.39

سعر الذهب عيار 12 699.89 جنيه $28.62

سعر الذهب عيار 9 524.92 جنيه $21.46

اسعار أوقية الذهب 43,533 جنيه $1,780

اسعار جنيه الذهب 9,799 جنيه $400.68

اسعار كيلو الذهب 1,399,777 جنيه $57,238

وحرصاً منا كما عودناكم على تقديم المعلومة الكاملة وتوفير الإجابة على جميع التساؤلات التي تشغل بالكم ولكل المهتمين بمعرفة أسعار الذهب وخصوصاً من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية تعرف معنا من خلال هذا الجدول على متوسط أسعار الذهب في الأيام القليلة الماضية لجميع الأعيرة 24-21-18-14-10 ومقارنة الأسعار داخل الأسواق المصرية المحلية ومحلات الصاغة بالجنيه المصري.

سعر الذهب في مصر آخر 10 أيام

التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 نوفمبر 1,395 1,221 1,046 813.78 697.52

13 نوفمبر 1,388 1,215 1,041 809.92 694.21

12 نوفمبر 1,387 1,214 1,041 809.33 693.71

11 نوفمبر 1,387 1,213 1,040 808.95 693.38

10 نوفمبر 1,378 1,206 1,033 803.74 688.91

9 نوفمبر 1,339 1,171 1,004 780.84 669.28

8 نوفمبر 1,341 1,174 1,006 782.45 670.66

7 نوفمبر 1,310 1,146 982.40 764.08 654.92

6 نوفمبر 1,319 1,154 989.37 769.50 659.57

5 نوفمبر 1,288 1,127 966.28 751.54 644.17

نبذة عن معدن الذهب

يعد الذهب أحد أهم الفلزات النفيسة القابلة للسحب والطرق أي يتم تشكيلها بسهولة من خلال صهرها وتشكيلها ويستخدم الذهب في سك العملات المعدنية حول العالم كما يستخدم في صناعة الحلي والزينة وساهم بشكل كبير في التعبير عن كثير من الحضارات من خلال التعبير عن كل حضارة على حدا وإبداعها المستقل في تشكيل الذهب، يلعب الاحتياطي من الذهب في كل دولة دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية حيث يؤثر على السياسات النقدية والذي يؤثر بدوره على أداء الاقتصاد العالمي، وتأتي الصين على قائمة الدول المنتجة للذهب في العالم.

العوامل المؤثرة على ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب يومياً تغيرات فمن المحتمل أن يرتفع سعر الذهب في يوم وفي اليوم التالي ينخفض مرة ثانيه ويرجع السبب وراء ذلك أن سعر الذهب يتحدد بناء على عدة عوامل منها اتجاهات المستثمرين وسعر الدولار واحتياطي البنوك المركزية من الذهب وأسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر، وهذه العوامل يتحدد على إثرها أسعار الذهب في العالم ليس في مصر فقط.

وتأتى اتجاهات المستثمرين في المرتبة الأولى التي تؤثر في أسعار الدهب بشكل كبير، فقد شهدت أسعار الذهب على مدار الأشهر الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعار الذهب ويرجع السبب الرئيسي والأساسي وراء هذا الارتفاع هو اهتمام صناديق الاستثمار بالسلع الأولية والتي يأتي على رأسها المعدن الأصفر، مما أدى إلى قفز أسعار الذهب بفارق كبير جداً، فقد حقق الذهب ارتفاعا تاريخياً لم يشهده من قبل وسط وعود بعودته مرة أخرى .

ويأتي سعر الدولار في المرتبة الثانية من العوامل التي تؤثر تأثيراً كبيراً في أسعار الذهب ، فالعلاقة عكسية بين الذهب والدولار، فمع ارتفاع سعر الدولار ينخفض سعر الذهب والعكس صحيح مع انخفاض سعر الدولار يرتفع سعر الذهب وذلك معروف عالميا وبالنسبة لجميع الدول أما بالنسبة لمصر فالوضع يختلف تماماً ففي مصر مع ارتفاع سعر الدولار يرتفع سعر الذهب ومع انخفاض سعر الدولار ينخفض سعر الذهب ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن مصر تستورد الذهب من الخارج بالعملة الخضراء .

كما أن العرض والطلب على الذهب أيضاً يعتبر لهم دور كبير في تحديد سعر الذهب ، فمع زيادة الطلب على الذهب وقلة المعروض منه فهذا يؤدى إلى ارتفاع سعر الذهب، ومع انخفاض الطلب على الذهب وكثرة المعروض منه فهذا يتسبب في انخفاض سعر الذهب .

وفي سياق متصل، بارتفاع أسعار الذهب تسببت في ركود كبير في سوق المعدن الأصفر فمنذ ارتفاع سعره وليس هناك إقبال على شرائه، فلم يقوم أحد بشراء الذهب خلال هذه الفترة غير المضطر إلى ذلك كالشباب المقبل على الزواج فهو من يضطر إلى شراء الذهب لخطيبته على الرغم من ارتفاع سعره، أو من يرغب في الاستثمار عن طريق الذهب فيشترى الذهب وينتظر إلى أن يزداد سعره ويقوم ببيعه مرة آخري.

ومن الجدير بالذكر أن الحالة الاقتصادية التي تشهدها مصر هذه الفترة لها دور هي الأخرى في التأثير على سعر الذهب، في تدهور الحالة الاقتصادية بمصر والبدء في جذب المستثمرين من أجل محاولة تحسين الظروف الاقتصادية المصرية أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب.