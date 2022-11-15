أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 15/11/2022-سعر الذهب بالليرة- استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 15/11/2022، في سوريا وسط تفاؤل بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشددة تجاه رفع الفائدة أوشكت على الانتهاء.

وانتعش الذهب بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي وسط إقبال على الشراء من قبل المستثمرين نتيجة التفاؤل بأن أسعار الفائدة لن ترتفع كثيرا في المستقبل.

العلاقة بين الفائدة والذهب

ويتسبب رفع أسعار الفائدة في قلة جاذبية الذهب باعتباره أصلا لا يجر نفعا أو مكاسب بعكس الاستثمار في وسائل إدخارية أخرى مثل السندات.

كما تتسبب زيادة الفائدة في ارتفاع الدولار أمام باقي العملات الرئيسية مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين خارج الولايات المتحدة.

ويشهد سعر الذهب في الأسواق السوريّة ارتفاعات متتالية وتذبذباً متفاوتاً بين الحين والآخر.

وتختلف التسعيرة بين محل وآخر، فأغلب المحلات تضع لائحة التسعيرة بعيارات الذهب المختلفة على واجهة العرض وفي مكانٍ مكشوف، لكن هناك اختلافاً في عمليات البيع والشراء بين التّجار.

كما أن التسعيرة النظامية في أغلب الأحيان بعيدة عن الواقع، ويوجد فرق لا يقلّ عن 5 إلى 8 آلاف في الجرام الواحد. وتخضع التسعيرة لاعتبارات تتعلق بارتفاعات الذهب عالمياً، حسب المتغيرات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الحاصلة.

أسعار الذهب في سوريا اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني في سوريا عند مستوى 143.182 ألف ليرة (56.99 دولار)، بحسب منصة "syria.gold-price-today.com" لرصد أسعار الذهب في سوريا.

ما هو سعر ذهب عيار 21 اليوم؟

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المنطقة) اليوم في سوريا 125.287 ألف ليرة (49.86 دولار).

كما ثبت سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند 107.388 ألف ليرة (42.74 دولار).

سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا نحو 1.002 مليون ليرة (398.92 دولار)، فيما سجل سعر أوقية الذهب 4.452 مليون ليرة (1772 دولارًا).

سعر الذهب عالميًا

ومع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة، سجل الذهب أفضل أسبوع في أكثر من عامين وسط آمال في رفع أقل للفائدة.

وعززت الدلائل على تباطؤ التضخم الآمال في احتمال أن يتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 4.5% خلال الأسبوع الماضي.

ويرى المتعاملون أن هناك فرصة بنسبة 73.5% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي في ديسمبر/كانون الأول.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد أمس الخميس. وتسير أسعار الذهب في الاتجاه المعاكس لعوائد سندات الخزانة.

كما سجلت الفضة ثاني ارتفاع أسبوعي لها على التوالي.