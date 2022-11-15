اللّحام : سرايا القدس استطاعت ضرب كيان العدو في مقتل خلال عملية "زقاق الموت"

أكد المختص في الشأن الصهيوني د. ناصر اللحام، اليوم الثلاثاء 15/11/2022،

أن سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، استطاعت أن تضرب كيان العدو في مقتل خلال عملية زقاق الموت.

وقال اللحام لفضائية القدس اليوم خلال برنامج هذا المساء في الذكرى 20 لعملية زقاق الموت: "وأنا أترجم في مجريات عملية زقاق الموت بالحقيقة شككت في نفسي لأنني لم أصدق هذا العدد الكبير من القتلى الصهاينة وقلت أن هناك شيء غير عاديٍ يحصل الآن."

وكشف أن الرئيس الراحل ياسر عرفات كان يتابع عملية زقاق الموت ويسأل من الذي قُتل في هذه العملية وقلت له انه الحاكم العسكري ونخبة من كبار الضباط والجنود الصهاينة وبعد أن طلبت الصحافة الصهيونية موقفا رافضا منه حول العملية رفض ذلك قائلا: مقاتل فلسطيني مسلح أمام جندي صهيوني مسلح وأرفض استنكار العملية.

وشدد اللحام، على أن الأداء في عملية زقاق الموت كان متقنًا والاشتباك من مسافة صفر لدرجة أن مقاتلي سرايا القدس سيطروا على بنادق الجنود التي تحمل الشارات العسكرية واستطاعوا قتل الحاكم العسكري مما صدم دولة الكيان وضربها في مقتل تماما مثل عملية عيون الحرامية التي نفذها الأسير ساهر البرغوثي.

وبين، أن الجيش الصهيوني أخفى التحقيقات الخاصة بعملية زقاق الموت ولحتى اليوم وحسب متابعتي للصحافة العبرية لم تنتشر التحقيقات حول العملية التي صبغت الجهاد الاسلامي بأنها تختار الأهداف الأصعب وليس الأسواق ولا الأطفال ولا الحافلات وهذا رفع سقف التحدي مع جيش الاحتلال.

وتابع اللحام:"من تابع عملية أريئيل اليوم يدرك اننا أمام واقع جديد يشير إلى أن جيش الاحتلال يرتبك عند وقوع إطلاق نار رغم تدريبات الجنود المكثفة حيث يقابلون صوت النار بالهروب والاختباء مباشرة وهذا سبّب بفصل الضباط الذين كانوا بالقرب من حاجز شعفاط أثناء تنفيذ عملية الشهيد عدي التميمي."