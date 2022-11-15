البطش: عملية سلفيت تؤكد أن الفلسطيني لن يضل الطريق للرد على جرائم الاحتلال

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي الشيخ خالد البطش ، اليوم الثلاثاء 15/11/2022، أن العملية البطولية التي نفذها الشهيد البطل محمد صوف، عملية نوعية أربكت المحتل وأجابت على كل التخوفات بأن الفلسطيني لن يضل الطريق للرد على جرائم الاحتلال وعلى يمينية وعنصرية المتطرفين الصهاينة في الضفة المحتلة.

وقال البطش في حديث لفضائية القدس اليوم خلال برنامج هذا المساء: نحن أمام صفحة مشرقة من جهاد الشعب الفلسطيني وتاريخ كتبه اياد صوالحة بدمه وكتبه انس جرادات وسعيد الطوباسي بمؤبداتهم داخل السجون.

وأضاف :"أبطال عملية زقاق الموت التي تمت في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاما من مدرسة الشهداء والأبطال القادة الذين نفذوا وخططوا للعملية ومنهم من يقضي الآن أحكام بالمؤبدات داخل سجون العدو."

وشدد على أن عملية زقاق الموت جاءت ردا على اغتيال القائد الكبير اياد صوالحة الذي ارهق العدو وسبب له لكمات قاتلة سواءا في مجدو أو خلال عملية الجيب الأحمر التي لو نجحت لغيرت مجرى الصراع بأكمله في الشرق الأوسط.

وبين، أن عملية زقاق الموت أجابت على السؤال الفلسطيني ، هل المقاومة ضرورة أم أن التسوية هي المطلوبة فكانت الإجابة واضحة بأنه بالمقاومة وبالمقاومة فقط وبسرايا القدس وبأذرعها الضاربة في الضفة الغربية يمكن أن نقول للمحتل لا.

وقال البطش:" الجهاد الاسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس في كل المفترقات السياسية أو الميدانية كانت تضع إجابة لكل سؤال يطرحه الفلسطينيون حول انتهاء المقاومة وكسر ارادتها بعد اغتيال القادة والمجاهدين"

وأكد، أن الفلسطيني وجد الإجابة بوضوح بعد استمرار العمليات بأن لا دولة فلسطينية ولا تحرير عبر اتفاقية اوسلو ولا كرامة وطنية للفلسطينيين ولا سيادة على الأرض والمحتلون يدخلون ويخرجون كما يشاؤون.