تقرير صهيوني: سنة 2022 هي الأعلى في قتلى الصهاينة منذ 2005 بعد عملية سلفيت

ذكر تقرير "إسرائيلي" اليوم الثلاثاء 15/11/2022، أن عدد قتلى العمليات الفلسطينية ارتفع منذ بداية عام 2022 إلى 29 قتيلًا.

وبحسب قناة 14 العبرية، فإن هذا العدد يشمل الجنود والمستوطنين بمن فيهم من قتلوا في عمليات وقعت داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

ولفتت إلى أن هذا العدد هو الأعلى في عام واحد منذ عام 2005.

وذكر التقرير، أن بعد عملية سلفيت اليوم أصبحت سنة 2022 هي الأعلى من حيث عدد القتلى في عمليات المقاومة منذ عام 2005.

وكان 3 مستوطنين قتلوا في عملية نفذها الشهيد محمد صوف من سكان سلفيت، بعد أن هاجمهم طعنًا ودهسًا قرب مستوطنة أرئيل.