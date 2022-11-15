الكشف عن الحالة الصحية للمصاب صهيب عصفور  

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، والذي تمكن من زيارة المصاب صهيب عصفور (22عاما ) والمتواجد في قسم العظام داخل مستشفى "شعاريه تصيدك" وهو مقيد اليدين أن المصاب خضع لعملية وتم وضع اسياخ حديد لتثبيت العظام لعدة أيام.



وأضاف عجوه من المقرر أن تجرى له بعد عدة أيام عملية اخرى، سيتم خلالها إزالة الاسياخ ووضع بلاتين في قدمه اليمنى مكان الإصابة .

ومن الجدير ذكره بأن المصاب عصفور كان قد اصيب برصاص جيش الاحتلال في قدمه اليمنى وبالتحديد في منطقة اعلى الركبة، بالاضافة الى إصابته بعدة شظايا في يديه .