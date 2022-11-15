الأردن: خمس السكان مصابون بالسكري و78% يعانون من السمنة

بلغت نسبة المصابين بالسكري ومرحلة ما قبل السكري في الأردن 45% حيث تبلغ نسبة المصابين بالمرض 19%، و25.4% في مرحلة ما قبل الإصابة، فيما بلغت نسبة المصابين بالسمنة 78% من الأردنيين، بحسب أرقام المركز الوطني للسكري والغدد الصماء.

وبمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، أطلقت الجمعية الأردنية للعناية بالسكري بالشراكة مع شركة "ميرك" الرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، حملة لتشجيع المواطنين على إجراء الفحوص المتعلقة بالمرض.

وتهدف الحملة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إلى تسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر للسكري ومرحلة ما قبل السكري، من خلال اختبار بسيط يعرف بفحص السكّري الصائم، ابتداءً من عمر 35 سنة وما فوق لتجنّب مضاعفات المرض.

وقالت الجمعية في بيان صحفي، الاثنين، إن الحملة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، والتي تركز على العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرحلة ما قبل السكري والسكري والتي تستوجب من الفئات الأكثر عرضة للإصابة والمتمثلة بمن يبلغون من العمر 35 عاماً فما فوق، بحسب أحدث التوصيات للجمعية الأميركية للسكري خاصة الذين لديهم تاريخ عائلي طبي في هذا المرض.

وأضافت الجمعية أن السكري يعتبر السبب الرئيسي للإصابة بالعمى كما ويساهم في 30% من السكتات الدماغية، و40% من النوبات القلبية، و50% من حالات الفشل الكلوي التي تتطلب غسيل كلى، بالإضافة إلى 70% من حالات بتر الساق والقدم.

في سياق متصل، وفي اليوم العالمي للسكري، قالت منظمة الصحة العالمية إن تحليلا جديدا أجرته، يظهر أن 46% من الأشخاص المصابين بداء السكري في المنطقة الأفريقية يعرفون بحالتهم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ويرفع عدد الوفيات، وقد يؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة التي تشهد بالفعل أعلى معدلات وفيات في العالم بسبب المرض.

وعلى الصعيد العالمي، يعرف 55% من مرضى السكري أنهم مصابون به، بينما في المنطقة الأفريقية، فإن الافتقار إلى مرافق ومعدات الاختبار، وعدم كفاية عدد العاملين الصحيين المدربين، وضعف الوصول إلى المرافق الصحية، ونقص الوعي بمرض السكري هي بعض العوائق التي تحول دون التشخيص بمرض السكري، بحسب المنظمة.

ويوجد حالياً 24 مليون راشد مصاب بمرض السكري في أفريقيا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 129% (إلى 55 مليوناً) بحلول عام 2045.

وتقول الأرقام إنه عام 2014، مثل المصابون بداء السكري نسبة 8.5% من مجموع البالغين في الفئة العمرية من 18 عاما فما فوق عالميا، وفي عام 2019، كان داء السكري السبب المباشر في حدوث 1.6 مليون حالة وفاة، منها 48% قبل بلوغ سن 70 سنة من العمر.