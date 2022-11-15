حقيقة وفاة الشاعر السعودي خلف بن هذال العتيبي-حقيقة وفاة خلف بن هذال العتيبي، تناقل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية خبر وفاة الشاعر خلف بن هذال العتيبي، المقلب بـ"شاعر الملوك" و"شاعر الخليج" عن عمر يناهز الـ79 عامًا، ويُعرف الشاعر خلف بن هذال العتيبي بشاعر الوطن نظرًا لرصيده في كتابة الشعر الوطني فضلًا عن خدمته في المؤسسة العسكرية السعودية لسنوات طوال، وقد برز الحديث عن الشاعر في الآونة الأخيرة وصعد اسمه ضمن أكثر المواضيع بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن حقيقة وفاة خلف بن هذال العتيبي شاعر الملوك في السعودية 2022.

من هو الشاعر خلف بن هذال

هو شاعر سعودي الهوية والموطن والهوى، من مواليد السعودية في حقبة الأربعينيات أي أنه ناهز الثمانين عامًا، منذ صغره تغنى بالكلمات المنظومة رسمًا وقافية وما إن أتم عامه العاشر حتى بدأ الكتابة الشعرية، وطور نفسه رويدًا رويدًا حتى بات من أشهر الشعراء على المستوى الخليجي ونال العديد من الألقاب فقيل عنه شاعر الوطن وشاعر الخليج وشاعر الملوك.

قضى شبابه متنقلًا في الأعمال المختلفة فما إن بلغ الـ17 عامًا حتى بدأ يكد ويعمل وكان راتبه لا يزيد عن 3 ريال سعودي ولكنه لم يحتمل شظف العيش في المملكة وخرج إلى الكويت وهناك تمرس العمل في أعمال مختلفة ولكنه لم يُهمل موهبته الشعرية فكان في وقت فراغه يعمل على تسجيل قصائده.

حقيقة وفاة خلف بن هذال الشاعر السعودي

في الكويت التحق بالعمل في الجيش الكويتي ولكنه لم يستمر طويلًا فانصرف عنه وعاد ليمارس الأعمال الحرة غير أن النجاح لم يُحالفه كثيرًا فقرر العودة إلى المملكة مجددًا، وشاءت الصدفة أن تكون عودته متزامنة مع تخريج الفوج التاسع في الحرس الوطني السعودي بقيادة الملك عبد الله بن عبد العزيز

لم يُفلت هذال فرصة الاطراء على وطنه وقيادته الحكيمة فنظم قصيدة وألقاها في حفل التخريج ونالت استحسان الملك آنذاك وكانت تلك القصيدة نقطة تحول هامة في حياة الشاعر حيث أُلحق بالعمل في الحرس الرئاسي السعودي برتبة عريف سائق في معينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الخاصة.

سبب وفاة خلف بن هذال

طمأن فيصل خلف هذال العتيبي، نجل الشاعر المعروف خلف هذال العتيبي، محبي والده على صحته، وقال فيصل في تصريحات صحفية:" إن والده بصحة وعافية، ولم يتعرض لأي وعكة صحية، حيث يتواجد حالياً في مزرعته الخاصة.

وأضاف: "لا نعلم مَن أصدر هذه الشائعة، لكننا تعودنا على ذلك"، داعياً الله أن يحفظ والده وأن يمدّ في عمره.

يأتي ذلك تعقيباً على شائعة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي وفاة الشاعر الكبير خلف بن هذال.

من هي زوجة الشاعر خلف بن هذال

وزوجة الشاعر خلف بن ختال هي أخت جايمان العتيبي زميله في قطاع الحرس الوطني الذي قاد الاستيلاء على الحرم المكي قبل نحو 40 عاما، واحتفظ خلف بن ختال باسمها وتفاصيل سيرتها الذاتية. ، وفضل الابتعاد عن تفاصيل حياته الشخصية عن معجبيه ومعجبيه. أنجبت زوجته ثمانية أبناء، والجدير بالذكر الشاعر خلف بن خزعل، وهي أخت متزوجة هي الأخرى من جهيمان العتيبي.

حقيقة وفاة خلف بن هذال العتيبي

حقيقة وفاة الشاعر السعودي خلف بن هذال اليوم، بحسب ما أوردت تغريدات متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي عن الحالة الصحية للشاعر السعودي خلف بن هذال فإنه يُعاني من ضمور حاد في عضلة القلب الأمر الذي أثر على تواجده في المحافل الشعرية واسترعى دخوله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ولكنه تحسن قليلًا ويُتابع عن كثب تطور مرضه.

حقيقة وفاة خلف بن هذال

من هو خلف بن هذال