سبب اعتقال الشيخ القاضي إبراهيم بن عبد العزيز الجهني-سبب اعتقال الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز الجهني، من هو ابراهيم عبدالعزيز الجهني ويكيبيديا، أصدرت هيئة الرقابة والمكافحة في المملكة العربية السعودية بيان باعتقال إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني وكان ذلك في مساء يوم الاثنين في الرابع عشر من شهر نوفمبر لعام 2022 ميلادي، وهناك الكثير من التساؤلات حول أسباب الاعتقال خاصة أنه من الشخصيات البارزة في المملكة حيث أنه عمل في العديد من المناصب الهامة، من خلال السطور القادمة في المقال سنوافيكم بجميع التفاصيل حول أسباب الاعتقال وما هي السيرة الذاتية له، في هذه المقالة التي وضعناها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث.

من هو ابراهيم بن عبدالعزيز الجهني ويكيبيديا

وإبراهيم عبدالعزيز الجهني هو خطيب في مسجد القباء الموجود في المدينة المنورة، كما أنه عمل سابقاً إمام مسجد عبدالرحمن الفيصل الموجود في الرياض، بالإضافة إلى انه عمل في العديد من المناصب السياسية الهامة منها تعيينه قاضي في محكمة الرياض، وهو من مواليد بني عامر في بلجرشي ويبلغ من العمر خمسين عام، كما أنه أنهى تعليمه بتخصص الدكتوراة في العلوم الشرعية من جامعة الإمام محمد بن سعود وهي من أهم وأشهر الجامعات في السعودية.

ما هي تهمة ابراهيم بن عبدالعزيز الجهني

وأصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة أمر بإلقاء القبض على إبراهيم بن عبدالعزيز وذلك بتهمة حصوله على الرشوة حيث تم إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود عندما قام باستلام مبلغ من أحد المواطنين يقدر بحوالي خمسمئة ألاف ريال حيث كان الاتفاق بينهم على أربعة ملايين ريال سعودي، حيث كانت الرشوة مقابل أن يقوم بتنفيذ مطالب غير عادلة في المنصب الذي يعمل فيه في المحكمة، كما أن هناك العديد من المكاسب الشخصية قام بتنفيذها منذ بداية تعيينه في المنصب الذي عمل به في المحكمة العامة.

ما سبب اعتقال الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز الجهني

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، القبض بالمجرم المشهود على القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، أثناء استلامه مبلغ 500 ألف ريال من أصل 4 ملايين ريال تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين، مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق.

وأكدت في بيان صادر عنها، أنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.

من هو القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز الجهني ويكيبيديا