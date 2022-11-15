فيديو.. 4 إصابات برصاص الاحتلال واعتقال شاب في جنين

أصيب أربعة مواطنين، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات الدائرة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة أربعة مواطنين بجروح مختلفة، في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة برقين غرب جنين.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة بعشرات الجيبات العسكرية، بحسب المصادر ذاتها، التي أكدت أن قوة خاصة "إسرائيلية" اقتحم منزلاً على الطريق بين كفر قود وبرقين، واعتقلت شابًا.

وبعد ذلك، انسحبت القوات المقتحمة من المكان.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان خلال المواجهات المندلعة عند المدخل الشمالي لبلدة دورا جنوبي المحافظة.

وتشهد قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة، مواجهات مع قوات الاحتلال، رفضًا لعمليات الاقتحام وبناء الاستيطان وجرائم القتل والدمار.